В Евросоюзе не спешат с решением о присоединении к блоку Украины. В чём причина?

Дополнительные трудности к внутренним проблемам Европы, с которыми и так еле справляется, создает Украина. Страна изо всех сил старается пополнить «европейскую семью», но пока неудачно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС вновь решили не поднимать вопрос с присоединением Киева к блоку. На этот раз причиной такого решения стали продолжающиеся протесты фермеров. Дело в том, что вступление Украины в объединение создаст огромную финансовую нагрузку. Инвестировать в страну придется более 180 миллиардов евро в течение 7 лет.

В связи с этим европейские лидеры опасаются, что гнев аграриев, требующих поддержки, может вспыхнуть с новой силой. Так, польские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Германией. Подобная акция уже не первая, однако решение аграрного вопроса это никак не приблизит. Тем не менее демонстранты не теряют надежды добиться уступок от властей.

Напомним, представители сельхозсектора выступают против импорта украинской продукции и «зеленой политики» ЕС, а также требуют увеличения льгот и субсидий для сектора.