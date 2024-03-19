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Путин призвал ФСБ наказать предателей, участвующих в ДРГ

19 марта 2024 14:01
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На заседании ФСБ Владимир Путин обратил особое внимание на предателей, которые вошли в состав диверсионных групп в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что предателей ждет наказание, где бы они не находились. Владимир Путин отметил, что все без исключения поездки во вражеские группировки заканчиваются неудачей, а иностранные «хозяева» бросают предателей России.

Он выразил признательность сотрудникам ФСБ за их профессионализм и мужество. Путин также отметил, что ФСБ успешно срывает попытки государственного вмешательства во внутренние дела России. Он особо подчеркнул, что от органов контрразведки зависит очень многое.

В течение последних дней ВСУ предприняли ряд попыток прорвать российскую границу, но все они были успешно отбиты.

# Международная политика # Владимир Путин

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