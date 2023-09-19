Лазуткин: Американцы играют красиво. И дальше будет выход Армении из ОДКБ со скандалом

Григорий Азаренок, СТВ:

Если нам как Союзному государству, в первую очередь России, конечно, Штаты поставят выбор: ну, выбирайте, в конце концов, между Ираном и Турцией.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я думаю, что это как раз таки к этому и идет. Но Иран – это не просто какой-то объект. Не надо выбирать в отношении их. Они сами выберут, что они хотят.

Григорий Азаренок:

Американцы могут довести до конфликта через сателлитов.

Андрей Лазуткин:

Тогда уже, Григорий, там будет настоящая война. Не так, как сейчас идут обстрелы артиллерии. То есть это будут со стороны Ирана ответные боевые действия, потому что они потеряют сухопутный коридор, единственную открытую границу, которая идет от них в Россию. Это вопросы внутренней безопасности. Они понимают, что туда приходит Турция, член НАТО. Там будет НАТО, а, возможно, появится Израиль, а, возможно, там появятся сирийские формирования, с которым там иранцы воюют, потому что там у Ирана есть протурецкие группы и экстремистские группы. Вот это все у Ирана оказалось на севере – прекрасный очаг турецкого влияния. Поэтому уже сама потеря Карабаха против интересов Ирана работает. А дальше, когда Карабах будет потерян, и еще, если в Армении станут американцы, это захлопнется просто крышка, вот эта сухопутная граница. Поэтому, конечно, Иран не допустит такого разгрома.

Но, опять же, это не та власть армянская сегодня, которая к Ирану будет обращаться за какой-то помощью. Мы же тоже советовали: проведите нормальные военные учения с Ираном, покажите американцам, что вот – Россия сегодня занята СВО, но вы можете с Ираном вместе обороняться против любой агрессии. Но нет, этого тоже не было сделано. Но, правда, наши эксперты любят говорить: посмотрите, там уже самое большое посольство США в Армении, самое большое в СНГ. Да, оно большое, Григорий, только оно не по Армении, а по Ирану работает. Вот сопредельные территории, агентурная разведка и все остальное. Оно действует вот так. Поэтому для американцев это очень важная точка. То есть на какую нибудь Грузию им плевать, грубо говоря. Там была в свое время война. Это не стратегически важный объект. А вот Армения, с точки зрения контроля Ирана – это вишенка на торте. Поэтому американцы играют красиво, и дальше будет какой-то со скандалом выход из ОДКБ. И, видимо, на этих условиях американцы обещают армянам какое-то мирное урегулирование. Но повторюсь, как только будет потерян Карабах, дальше станет вопрос потери коридора в Иран. И это будет фитилем к нормальной, большой войне на Кавказе.

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