Григорий Азаренок, СТВ:

Говорят, что нейросеть научилась хорошо переводить. Так вот, можете переводить: дорогие польские власти! Дорогие вы для своего народа, вы слишком дорого ему обходитесь. Так вот, Гродно, Лида, Пинск, Брест, Вороново, Несвиж, все города Западной Беларуси, от Столбцов до литовской и польской границы, все города, поселки, все костелы, которые там находятся – это белорусские города, белорусские деревни. И здесь – единая страна. Граница там останется, где она есть сейчас, навсегда. И у этой земли, у этой страны есть хозяин – это белорусский народ и белорусский Президент Александр Григорьевич Лукашенко. И свои белорусские дома можете рубить на топку, потому что они вам зимой понадобятся. Вот так вот.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Григорий, мы обсуждали, ведь в 2021 году, 17 сентября, когда взбудоражилась польская элита: а чего это белорусы вдруг решили отмечать праздник? Понимаете? Они нас еще пробовали учить. У нас никогда не возникало вопросов, похожих по отношению к нашим западным партнерам. Почему же нас тут учат? И Президент прямо подчеркнул: мы себе никогда не позволяли, соблюдая политкорректность, высказывать какие-то территориальные претензии к Белостоку или Вильнюсу. Мы этого себе не позволяли. Почему вы это себе позволяете? Почему в 2020 году заалели польские знамена у наших западных границ? Вот этого допустить нельзя. И, конечно, этот период, от того, что мы где-то аккуратно помолчим, ну не будем, советское время. Мы же все-таки вместе жили в одном большом советском доме. Сегодня, конечно, обстановка от нас требует жестко отстаивать свои территориальные границы, отстаивать свои национальные интересы. Если где-то осуществляется попытка надругаться над государственным флагом, оскорбить нашего уважаемого Президента Александра Григорьевича Лукашенко или просто усомниться в нашем укладе, наших народных и национальных ценностях, то мы и молодежь должны очень жестко на это реагировать.

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