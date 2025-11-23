В Березино мужчина нанёс сотруднику милиции несколько ударов ножом

В Березино мужчина нанес сотруднику милиции несколько ударов ножом и скрылся. Злоумышленника задержали. Инцидент произошел 22 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряд милиции, выбывавший по сообщению, заметил на улице человека, схожего по приметам с подозреваемым. Один их стражей порядка приблизился к нему для проверки документов. Мужчина неожиданно достал нож, нанес сотруднику несколько ударов, а затем скрылся в лесопосадке. В поисках злоумышленника участвовал личный состав и руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома, ОМОНа, спецподразделений «Алмаз» и внутренних войск. На место выбывал глава МВД Иван Кубраков.

Пострадавший сотрудник доставлен в республиканский госпиталь МВД, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Беглеца обнаружили в лесном массиве. При задержании он оказал сопротивление, проявил агрессию и пошел на милиционера с ножом. Применялось оружие. Мужчине оказывается медицинская помощь.