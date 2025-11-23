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Почти две недели продолжаются сбои в электронной системе здравоохранения Литвы

23 ноября 2025 10:36
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В Литве почти две недели наблюдаются сбои в электронной системе здравоохранения. Врачи не могут выписать направления, рецепты и больничные, также ограничен доступ к историям болезней пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти две недели продолжаются сбои в электронной системе здравоохранения Литвы-2

В Минздраве страны затрудняются назвать сроки устранения проблемы. Эксперты говорят, что потребуются глубокие программные правки, это займет немало времени. В системе выявили множество ошибок. Как только сервис восстановят, медработникам придется снова вносить все данные. И делать это – вне рабочего дня. Врачи выразили недовольство происходящим. 

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