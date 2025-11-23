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Латвия продлила запрет ночных полётов вдоль границ с Беларусью и Россией до 30 ноября

23 ноября 2025 13:37
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Латвия продлила запрет ночных полетов вдоль границ с Беларусью и Россией. Ограничение будет действовать до 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия продлила запрет ночных полётов вдоль границ с Беларусью и Россией до 30 ноября-2

Речь идет о приграничном воздушном пространстве на высоте до шести километров. С 20 вечера и до 8 утра по минскому времени там запрещены полеты. Исключения возможны для самолетов и беспилотников военного ведомства. Дальнейшие изменения режима зависят от решений компетентных служб. Напомним, ограничение было введено в сентябре и неоднократно продлялось. Аналогичные меры действуют также на участки вдоль границ с Эстонией и Литвой.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Латвия # Беларусь-Латвия

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