Латвия продлила запрет ночных полётов вдоль границ с Беларусью и Россией до 30 ноября

Латвия продлила запрет ночных полетов вдоль границ с Беларусью и Россией. Ограничение будет действовать до 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о приграничном воздушном пространстве на высоте до шести километров. С 20 вечера и до 8 утра по минскому времени там запрещены полеты. Исключения возможны для самолетов и беспилотников военного ведомства. Дальнейшие изменения режима зависят от решений компетентных служб. Напомним, ограничение было введено в сентябре и неоднократно продлялось. Аналогичные меры действуют также на участки вдоль границ с Эстонией и Литвой.