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В Великобритании отменили 900 тысяч медицинских приёмов за 2023-й из-за забастовок

19 сентября 2023 19:35
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Новости Великобритании. Очередная забастовка прошла в Британии. Обратиться к властям таким образом на этот раз решили медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании отменили 900 тысяч медицинских приёмов за 2023-й из-за забастовок-1

Врачи недовольны оплатой труда и условиями работы. Стачка продлится два дня. Далее к ней присоединится младший медперсонал. Более того, серия забастовок представителей здравоохранения уже запланирована и на октябрь.

Подобные протесты не раз становились причиной переноса операций. Так, только за 2023 год ввиду забастовок пришлось отменить 900 000 медицинских приемов.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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