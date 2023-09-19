В Великобритании отменили 900 тысяч медицинских приёмов за 2023-й из-за забастовок

Новости Великобритании. Очередная забастовка прошла в Британии. Обратиться к властям таким образом на этот раз решили медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи недовольны оплатой труда и условиями работы. Стачка продлится два дня. Далее к ней присоединится младший медперсонал. Более того, серия забастовок представителей здравоохранения уже запланирована и на октябрь.

Подобные протесты не раз становились причиной переноса операций. Так, только за 2023 год ввиду забастовок пришлось отменить 900 000 медицинских приемов.