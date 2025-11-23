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Сотни демонстрантов в Вашингтоне требуют отставки Дональда Трампа

23 ноября 2025 13:38
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Сотни демонстрантов вышли на улицы Вашингтона, требуя отставки президента Дональда Трампа. Акция под лозунгом «Свергнем режим» началась у мемориала Линкольна, после чего участники прошли маршем по национальной аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни демонстрантов в Вашингтоне требуют отставки Дональда Трампа-2

Протестующие выражали недовольство «мирным планом» Трампа по Украине. Помимо этого, демонстранты критиковали миграционную политику главы США и упоминали скандал с файлами Эпштэйна. Среди выступавших был конгрессмен-демократ, который пообещал подать статьи об импичменте Трампа до Рождества. По словам политика, данная инициатива станет примером для любого будущего авторитарного правителя.

# политика США # США

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