Сотни демонстрантов в Вашингтоне требуют отставки Дональда Трампа

Сотни демонстрантов вышли на улицы Вашингтона, требуя отставки президента Дональда Трампа. Акция под лозунгом «Свергнем режим» началась у мемориала Линкольна, после чего участники прошли маршем по национальной аллее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие выражали недовольство «мирным планом» Трампа по Украине. Помимо этого, демонстранты критиковали миграционную политику главы США и упоминали скандал с файлами Эпштэйна. Среди выступавших был конгрессмен-демократ, который пообещал подать статьи об импичменте Трампа до Рождества. По словам политика, данная инициатива станет примером для любого будущего авторитарного правителя.