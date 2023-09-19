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Полиция Армении применила светошумовые гранаты для разгона протестующих в Ереване

19 сентября 2023 19:36
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Полиция применила светошумовые гранаты на площади в центре Еревана. Обстановка накаляется. Протестующие предприняли попытку штурма здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Армении применила светошумовые гранаты для разгона протестующих в Ереване-1

Полиция смогла сдержать демонстрантов. Для разгона активистов правоохранители применили спецсредства. В ответ в силовиков летят камни. Митингующие требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить армян в Нагорном Карабахе.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали там военную операцию. Под их контроль перешли более 60 боевых позиций, заявили в пресс-службе Минобороны страны. В Нагорном Карабахе сообщают о 25 погибших.

# Акции протеста # Фотофакт

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