Полиция Армении применила светошумовые гранаты для разгона протестующих в Ереване

Полиция применила светошумовые гранаты на площади в центре Еревана. Обстановка накаляется. Протестующие предприняли попытку штурма здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция смогла сдержать демонстрантов. Для разгона активистов правоохранители применили спецсредства. В ответ в силовиков летят камни. Митингующие требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить армян в Нагорном Карабахе.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали там военную операцию. Под их контроль перешли более 60 боевых позиций, заявили в пресс-службе Минобороны страны. В Нагорном Карабахе сообщают о 25 погибших.