Министр обороны Беларуси вручил офицерам именные кортики

Показали высокие результаты в служебной деятельности. В Беларуси наградили четверо офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве награды они получили кортики из рук министра обороны. Отметим, что вручение именного холодного оружия – это традиция, символизирующая высокое доверие к военнослужащему. Кортик олицетворяет принадлежность к офицерскому корпусу, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Отечества.

Традицию вручения кортиков лучшим офицерам возродили в Беларуси 2 года назад. За это время именное холодное оружие получили 11 представителей Минобороны.