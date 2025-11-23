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Министр обороны Беларуси вручил офицерам именные кортики

23 ноября 2025 13:44
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Показали высокие результаты в служебной деятельности. В Беларуси наградили четверо офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр обороны Беларуси вручил офицерам именные кортики-2

В качестве награды они получили кортики из рук министра обороны. Отметим, что вручение именного холодного оружия – это традиция, символизирующая высокое доверие к военнослужащему. Кортик олицетворяет принадлежность к офицерскому корпусу, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Отечества.

Традицию вручения кортиков лучшим офицерам возродили в Беларуси 2 года назад. За это время именное холодное оружие получили 11 представителей Минобороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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