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Более 1500 новобранцев-пограничников приняли военную присягу

23 ноября 2025 10:40
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Клятва на верность Родине. В Беларуси более 1500 новобранцев-пограничников приняли военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1500 новобранцев-пограничников приняли военную присягу-2

Новое пополнение поступило и в ряды Лидского погранотряда. Здесь клятву произнесли около 200 молодых бойцов. Это ребята из Гомельской, Гродненской, Витебской и Минской областей. Отбор проводился с учетом гражданских специальностей, которые будут востребованы на предстоящей службе.

Более 1500 новобранцев-пограничников приняли военную присягу-4

Александр Селютин, военнослужащий:
После прохождения первого месяца службы на учебном пункте, я понял, что сложного здесь ничего нет. В основном, это очень хорошо. Пограничникам надо подтягивать физическую подготовку, потому что наша основная задача – охранять границу. Служба – это серьезный этап, который должен пройти каждый мужчина нашей страны.

Более 1500 новобранцев-пограничников приняли военную присягу-6

Виктор Стома, заместитель начальника Лидского пограничного отряда:
В период принятия присяги военнослужащие поклялись добросовестно выполнять свой воинский долг, самоотверженно защищать конституционную строй, территориальную целость и независимость Республики Беларусь. В свою очередь, командование Лидского пограничного отряда сделать все необходимо для того, чтобы военнослужащие с гордостью несли звание пограничника и с честью носили зеленые погоны.

Уже завтра солдаты начнут подгружаться в армейский быт. Обучение будет проходить по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовкам. После успешной сдачи экзаменов новобранцы отправятся на погранзаставы и посты для охраны государственной границы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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