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В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

23 ноября 2025 10:43
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В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях. По этому параметру наша страна опережает Россию и ряд азиатских государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях-2

Только РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова ежегодно оказывает помощь более 20 тысячам пациентов. В центре появляются новые препараты и современные протоколы лечения. В 2026 году планируют внедрить робота ассистированной хирургии. Это повысит точность и эффективность вмешательств.

В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях-4

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Большинство, я бы сказал, злокачественных новообразований связаны с курением. Канцерогены, которые получает человек при курении, они могут влиять вообще на все опухоли, которые существуют в человеческом организме. И банальный отказ от курения в значительной степени может снизить нагрузку на онкологическую службу. То есть мы действительно можем недосчитаться очень многих опухолей, которые появляются у человека.

Белорусская медицина заслужила широкое международное признание. Каждый год профильный РНПЦ принимает около 2 тысяч пациентов из России, Польши, Латвии, Литвы, Германии и азиатских стран. 

# Онкология # Медицина

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