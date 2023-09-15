Петровский: сегодня американцы ох как боятся Северную Корею!

Петр Петровский, политолог:

Что очень интересно, это, конечно же, контекст Северной Кореи. Давайте прямо говорить. Еще несколько лет назад в России и у нас многие говорили: вот Северная Корея – тоталитаризм, закрытое государство, изгой. Какие только ни вешали на КНДР вывески и прочее. А теперь давайте посмотрим, что это за государство. По размеру это государство – половина Беларуси с плохим климатом.

Григорий Азаренок, СТВ:

По населению 22 миллиона человек.

Петр Петровский:

А по населению в два раза больше, чем Беларусь.

Григорий Азаренок:

И миллионная армия. И самое главное, все это время, пока Вооруженные Силы не придавали им такое значение, как стратегическим ядерным силам. Хотя Беларусь здесь отличалась в том числе. Но все это время корейцы клепали 122-миллиметровые снаряды.

Петр Петровский:

А что заставляло корейцев вкладываться в свой ВПК? Это то, что вытворял Запад во всем мире: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Северная Корея это видела и делала все, чтобы у них такого не повторилось. Она создала свою ядерную бомбу, ядерную боеголовку, и сегодня американцы ох как боятся Северную Корею, которая может достать, если ее будут раздражать некоторые американские милитаристы, нанести удар.

Григорий Азаренок:

И ничего сделать не могут с маленькой Кореей.

Петр Петровский:

С одной стороны. С другой стороны, это не 350 миллионов, которыми США держат полмира своими рабами. Это даже не Россия со 150 миллионами. Это маленькая Северная Корея. Более того, как изменилась Северная Корея за времена Ким Чен Ына – она не такая сейчас закрытая. Мало кто знает, что у них с Китаем безвизовый режим. Туда приходят, в том числе западные компании. Сегодня никакого голода, про который выдумывают на Западе, в Северной Корее нет. Более того, в Северной Корее работают другие государства: Иран тот же. Северная Корея – государство, которое добилось реального суверенитета, реальной независимости и технологического суверенитета. И это нам очень нужно и выгодно.

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