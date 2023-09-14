Придыбайло о смысле Дня народного единства: как бы ни пытались разорвать, растащить, сломить – не дождетесь!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим молодежную политику в Беларуси и сотрудничество в рамках Союзного государства. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский и тележурналист, специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

17 сентября – День народного единства. Костя, для тебя как для белоруса это уже стало праздником?