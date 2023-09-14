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Придыбайло о смысле Дня народного единства: как бы ни пытались разорвать, растащить, сломить – не дождетесь!

14 сентября 2023 18:07
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим молодежную политику в Беларуси и сотрудничество в рамках Союзного государства. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский и тележурналист, специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:
17 сентября – День народного единства. Костя, для тебя как для белоруса это уже стало праздником?

Придыбайло о смысле Дня народного единства: как бы ни пытались разорвать, растащить, сломить – не дождетесь!-1

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:
Для меня в принципе изначально являлось вопросом – почему такого праздника нет? Конечно, это большой праздник, и он должен был быть уже давным-давно. Как мы знаем, все течет, все меняется, жизнь меняется, жизнь развивается. Конечно, День народного единства – это же не только про белорусов, про белорусскую национальность. Это и про белорусов по гражданству, и про белорусов, скажем так, внутренне. Потому что я рассказывал про мариупольцев. А белорусы тоже отличаются своим менталитетом. Ты можешь быть даже польских кровей, еврейских кровей, русских кровей, не знаю, удмуртских, чувашских, татарских, но ты можешь, не проживая в Беларуси, действительно ощущать себя белорусом. И в этом празднике, на мой взгляд, есть такой посыл – не дождетесь на самом деле. Как бы ни пытались разорвать, как бы ни пытались растащить, сломить – не дождетесь!

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# День народного единства # общество # Григорий Азарёнок # Константин Придыбайло # Фотофакт

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