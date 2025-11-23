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Встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану пройдёт 23 ноября

23 ноября 2025 10:39
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Встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану стартует сегодня, 23 ноября, в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Как сообщают СМИ, европейцы будут настаивать на смягчении некоторых пунктов меморандума. А уже завтра соберутся в Анголе, чтобы подвести итоги переговоров. 

Встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану пройдёт 23 ноября -2

Напомним, 19 ноября США представили план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Он предполагает передачу России некоторых территорий, сокращение численности ВСУ в два раза, а также невступление Украины в НАТО. Трамп требует ответа от Зеленского уже 27 ноября. Однако, по словам президента США, это все же не окончательный документ. По сообщениям СМИ, на следующей неделе в Москву прибудет американская делегация во главе с новым спецпредставителем по Украине – Дрисколлом.

# Международная политика

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