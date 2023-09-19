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Население Польши стареет с рекордной скоростью – социологи

19 сентября 2023 19:33
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Новости Польши. Страна пенсионеров. Социологи отмечают, что население Польши стареет с рекордной скоростью. По количеству пожилых людей страна находится на 28-м месте в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Польши стареет с рекордной скоростью – социологи-1

Если бы не такие маленькие государства, как Монако и Лихтенштейн, Польша занимала бы последнее место по данному показателю. Эксперты сходятся во мнении, что рано или поздно пенсионную систему страны придется менять. Иначе жители просто останутся голодными. Но если пенсионеров в Польше с каждым годом становится все больше и больше, то рождаемость неуклонно снижается.

# Статистика # Новости Польши # Фотофакт

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