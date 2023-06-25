Лавров усомнился в адекватности Зеленского и высказался о его психологическом состоянии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в адекватности президента Украины Владимира Зеленского и посчитал безосновательными заявления президентов США и Украины о ядерной угрозе со стороны России, передает РИА Новости.

Лавров заявил, что комментировать заявления президента Зеленского сложно, так как они представляют собой бурный поток сознания. Он также подчеркнул, что не имеет никакого медицинского образования для того, чтобы проанализировать психологическое самочувствие лидера Украины, в отличие от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В заключение глава российского МИДа сказал, что не может быть ответственным за неадекватность людей, которые ее постоянно демонстрируют.

Ранее президент США Джо Байден объявил о реальной угрозе со стороны России использовать тактическое ядерное оружие, а Зеленский высказал уверенность, что существует способ лишить президента РФ Путина «жизнеспособности», если он будет продолжать угрожать ядерным оружием. Однако российский лидер неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие создается для обеспечения безопасности страны, но не для применения.