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Группировка «Восток» отразила контрнаступление ВСУ на двух направлениях

25 июня 2023 10:36
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Российские военнослужащие сумели успешно отразить нападение армии Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, по информации, полученной от руководителя пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, сообщает РИА Новости.

Силы группировки «Восток» отбили атаку противника в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Под Нескучным армейская авиация успешно уничтожила боевые бронированные машины и нанесла удары по скоплениям боевиков. 

Артиллеристам также удалось добиться успеха в районе Новодонецкого, где был уничтожен один пикап. На Запорожском направлении мотострелковые соединения с успехом отразили атаку противника в районе села Ровнополь, уничтожив танки, боевые бронемашины и бойцов противника.

Ударами из гаубичной артиллерии были уничтожены пикап с боевиками у Новоданиловки, минометный расчет у Малой Токмачки, гаубица «Мста-Б» у Белогорья и американская гаубица M777 у Новоселовки.

# Международная политика # Олег Чехов

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