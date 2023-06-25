Группировка «Восток» отразила контрнаступление ВСУ на двух направлениях

Российские военнослужащие сумели успешно отразить нападение армии Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, по информации, полученной от руководителя пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, сообщает РИА Новости.

Силы группировки «Восток» отбили атаку противника в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Под Нескучным армейская авиация успешно уничтожила боевые бронированные машины и нанесла удары по скоплениям боевиков.

Артиллеристам также удалось добиться успеха в районе Новодонецкого, где был уничтожен один пикап. На Запорожском направлении мотострелковые соединения с успехом отразили атаку противника в районе села Ровнополь, уничтожив танки, боевые бронемашины и бойцов противника.

Ударами из гаубичной артиллерии были уничтожены пикап с боевиками у Новоданиловки, минометный расчет у Малой Токмачки, гаубица «Мста-Б» у Белогорья и американская гаубица M777 у Новоселовки.