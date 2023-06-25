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ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области

25 июня 2023 10:58
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Новости России. Подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном режиме покидают территорию Воронежской области, рассказал губернатор региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области-1

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная. Железнодорожные и автовокзалы города работают в штатном режиме. Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области. Запреты сохраняются лишь в Тульской и Московской. В Санкт-Петербурге у комплекса «ЧВК Вагнер центр» также всё спокойно. Здание закрыто, у входа дежурит автобус полиции. Сотрудники охраны центра продолжают свою работу внутри и по периметру. Ограничений движения нет. 

# Вооруженные силы # Новости России # Фотофакт

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