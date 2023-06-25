ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области

Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная. Железнодорожные и автовокзалы города работают в штатном режиме. Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области. Запреты сохраняются лишь в Тульской и Московской. В Санкт-Петербурге у комплекса «ЧВК Вагнер центр» также всё спокойно. Здание закрыто, у входа дежурит автобус полиции. Сотрудники охраны центра продолжают свою работу внутри и по периметру. Ограничений движения нет.