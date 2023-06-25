Глава офиса Зеленского Ермак предложил провести глобальный саммит мира в Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с идеей провести в стране глобальный мирный саммит, пишет ТАСС.

Основные принципы мира обсуждались во время консультаций с советниками по национальной безопасности и политическими советниками из разных стран, включая Бразилию, Канаду, Данию, Европейский союз, Францию, Великобританию, Италию, Индию, Германию, Японию, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Турцию, Украину и США.

Ермак подчеркнул, что предпочтение для проведения саммита с его стороны отдается Украине. Также многие страны изъявили стремление организовать мероприятие, и стороны согласились продолжить консультации. На заседании с советниками украинская делегация активно продвигала свою «формулу мира» и отвергала другие предложения.