Есть ли свобода слова в Германии? Вот что об этом сказала немецкая журналистка

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.

Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, пожалуйста, как там устроена система СМИ? Я один пример могу привести – в мае выход нацистов из «Азовстали». Там не узнать эти знаки – руны, молнии, свастики и так далее. Раз весь мир так следил за их судьбой, на «Евровидении» про них кричали, а потом люди увидели эти кадры, эти татуировки (сатану, беса, свастику и так далее), там люди увидели? Или вообще настолько отсекли людей от информации, что просто очевидного не видят?