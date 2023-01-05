Есть ли свобода слова в Германии? Вот что об этом сказала немецкая журналистка

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.
Григорий Азаренок, СТВ:
Скажите, пожалуйста, как там устроена система СМИ? Я один пример могу привести – в мае выход нацистов из «Азовстали». Там не узнать эти знаки – руны, молнии, свастики и так далее. Раз весь мир так следил за их судьбой, на «Евровидении» про них кричали, а потом люди увидели эти кадры, эти татуировки (сатану, беса, свастику и так далее), там люди увидели? Или вообще настолько отсекли людей от информации, что просто очевидного не видят?
Алина Липп, независимый немецкий журналист:
Они просто не показывали все это. Ни одной картинки не показывали от нацистских… Я же сама знаю, что они есть, я с этим делюсь очень часто на своем канале. Люди в шоке. Самый популярный контент на моем канале – нацистский контент и доказательства, что действительно существуют нацизм, фашизм в Украине. Но большинство людей это не увидят. Telegram в Германии не очень распространен. Я на пятом месте из всех больших Telegram-каналов Германии. К сожалению, там не такая большая возможность распространять эту информацию, потому что кроме Telegram ничего нет. Они удаляют такой контент в YouTube, Instagram, Facebook, так что Telegram – это единственный ресурс, который остался, и там только где-то 300 тысяч немцев. И это очень мало. Большинство немцев не увидели такого, поэтому в Германии сейчас… Мне знакомые рассказывали, что они встречают больше украинских флагов, чем немецких. И люди поддерживают Украину. Им рассказывают, что злые российские тираны убивают мирных жителей в Украине, что надо их защищать.
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