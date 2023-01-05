«Реакция на такие мерзкие вещи должна быть». Политолог о минском священнике, который помолился за украинских воинов
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп.
Григорий Азаренок, СТВ:
К сожалению, находятся и те, кто оправдывает это все, будучи служителем нашей святой православной церкви. Давайте посмотрим небольшой фрагмент.
Служу священнослужителем во «Всех скорбящих Радость». 1 января этого месяца в воскресенье после службы служил молебен, чтобы помолиться за воинов Украины, я так прочитал. После молебна ко мне подошел человек, которому не понравилось. Он был возмущен. Мы как священнослужители не имеем права занимать чью-либо сторону, то есть мы должны быть в полном нейтралитете. Мы должны молиться в первую очередь за мир.
Григорий Азаренок:
Это все произошло в тот день, когда в Украине убили священника Украинской православной церкви. Ворвались и перерезали горло ножом. Конечно, он говорит, что просто прочитал записку, потом у него уточнили. Но по татуировкам, по подпискам мы видим, что это приверженец этой нацистской идеологии. Это горько и больно, что это в нашей святой православной церкви, еще и накануне Рождества. Как это возможно?
Алексей Дзермант, политолог:
К сожалению, церковь тоже не изолирована от общества. Есть разные тенденции. Правильно, что прихожане обращают внимание на эти вещи. Правильно и нужно вытягивать на свет божий такие вещи. Не знаю, будет ли это уроком. Мне кажется, должно обязательно быть уроком и этому священнослужителю. Не знаю, будет ли он дальше продолжать эту деятельность. Я думаю, что здесь и церковные дисциплинарные меры нужно применять. Вот как можно, зная, что происходит с православной церковью в Украине, а он молится о каких-то якобы воинах, которые по сути оскверняют эту церковь, нападение совершили? Поэтому правильно, что есть реакция нашего государства. Правильно, что реагируют прихожане, должна и церковь в какой-то момент самоочищаться, чтобы такие не занимали приходские должности. Поэтому бдительность, реакция на такие мерзкие вещи должна быть. И урок для всех: если вы хотите таким заниматься, это значит, вы за войну, за сатанизм, вы хотите пронести это все в наш дом.
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