«Реакция на такие мерзкие вещи должна быть». Политолог о минском священнике, который помолился за украинских воинов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко по экспорту, суд над белорусскими экстремистами, наглость американцев и гонение на церковь. В гостях политолог Алексей Дзермант и независимый немецкий журналист Алина Липп. Григорий Азаренок, СТВ:

К сожалению, находятся и те, кто оправдывает это все, будучи служителем нашей святой православной церкви. Давайте посмотрим небольшой фрагмент.

Служу священнослужителем во «Всех скорбящих Радость». 1 января этого месяца в воскресенье после службы служил молебен, чтобы помолиться за воинов Украины, я так прочитал. После молебна ко мне подошел человек, которому не понравилось. Он был возмущен. Мы как священнослужители не имеем права занимать чью-либо сторону, то есть мы должны быть в полном нейтралитете. Мы должны молиться в первую очередь за мир. Григорий Азаренок:

Это все произошло в тот день, когда в Украине убили священника Украинской православной церкви. Ворвались и перерезали горло ножом. Конечно, он говорит, что просто прочитал записку, потом у него уточнили. Но по татуировкам, по подпискам мы видим, что это приверженец этой нацистской идеологии. Это горько и больно, что это в нашей святой православной церкви, еще и накануне Рождества. Как это возможно?