«Когда началась СВО, была массовая информационная война». Как молодёжь ДНР боролась за правду?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а также Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва.

Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва:

Когда началась СВО, была массовая информационная война, которая вступила на территорию Донецка, России, было ужасно много фейков. Однажды мы сидели в центральном штабе, подошли активисты, говорят: это как вообще, когда выдают за площадь в Киевском районе фотографию из Харькова, где на зданиях уже висит украинский флаг? Все украинские СМИ говорят о том, что все укронацисты вошли в Донецк, находятся на территории Киевского района, на территории Шахтерской площади. Это как вообще? Наши активисты сразу, как только это увидели: что мы можем сделать, чтобы это остановить? Мы все понимаем, что спецслужбы этим занимались. Но какой вклад в это все мы можем внести?

Ребята, молодежь ДНР отрабатывали эти фейки, которые распространялись по соцсетям, опровергали их, выкладывали материалы, которые доказывали, что это были фейки, что все это делалось, чтобы дестабилизировать ситуацию в Донецке, навести какой-то страх – основные такие задачи были. Поэтому все, что требовалось от нас, по возможности мы выполняли.

Григорий Азаренок:

В Беларуси тоже были подобные ситуации. Звонили матерям, например, солдатам, которые служат срочную службу, говорили: ваш сын погиб под Киевом. А солдат стоит в наряде, не знает об этом.

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