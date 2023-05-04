«Доставали людей из-под обстрелов». Чем занимаются активисты ДНР? Рассказал член Молодёжного парламента

Григорий Азаренок, СТВ: Мы общались и обсуждали деятельность Молодежного парламента Беларуси. Вы аналогичную структуру возглавляете в ДНР. А там … Перед молодежью совсем другие, в том числе боевые действия. Как вы свою работу налаживаете, как общаетесь с молодежью?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а также Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва.

Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва:

Что касается деятельности Молодежного парламента ДНР, у нас в связи с СВО ситуация немного поменялась, мы были вынуждены изменить наш вектор, после того, как мы его перенаправили, занимались уже немного другими вещами. Я не могу сказать, что мы к ним не были готовы, мы этого ждали. Вся эта ситуация началась у нас в 2014 году, но тем не менее во время СВО вектор кардинально поменялся.

У нас появилась гуманитарная миссия. Вывозили людей с освобожденных территорий, с тех районов, где постоянно шли боевые действия, где происходило насилие со стороны Украины. 24 февраля вместе с коллегами, депутатами Молодежного парламента, Народного совета, общественными организациями мобилизовались, были отправлены в боевые точки, где выполняли боевые задачи. Одной из них был вывоз людей из-под обстрелов, доставали людей из-под обстрелов, в дальнейшем координировали людей, находили родственников. Было очень много людей, которые не имели возможность самостоятельно передвигаться. Все эти вещи мы видели собственными глазами. Поэтому как-то так. У нас вектор сильно поменялся в феврале прошлого года.

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