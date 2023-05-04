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Украина спасает экономику США

04 мая 2023 17:50
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Западные союзники уменьшают поддержку Киеву из-за продолжительного кризиса в Украине, потому что без наличия экономических перспектив продолжения оказания военной помощи ее поток может прекратиться, пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Леонида Бершидского.

В качестве примера он приводит США, где в результате оказанной Киеву помощи образовались дополнительные рабочие места и произошло увеличение рынка сбыта энергоносителей. 

Данные американской исследовательской организации RAND подтверждают, что предоставление Украине поддержки стимулирует развитие американской военной промышленности и в перспективе увеличивает потенциал США по изготовлению оборонной продукции. 

Сокращающееся присутствие РФ на рынке энергоносителей в Европе создает для США благоприятную возможность занять освободившиеся позиции для экспортирования собственного сырья. В то время как противники оказания Украине военной помощи проявляют все большую инициативу в США и Европе, органы власти страны вынуждены объяснять коммерческую целесообразность предоставления поддержки Киеву.

# Международная политика

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