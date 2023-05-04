В Украине арестован мэр Одессы по обвинению в присвоении бюджетных средств

Мэр Одессы Геннадий Труханов взят под стражу по обвинению в присвоении 92 млн гривен, пишет РИА Новости со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным агентства, Труханов и другие лица обвиняются в хищении средств госбюджета при покупке помещения на заводе «Краян» по завышенной цене. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) определил мэру меру пресечения в виде 2-месячного ареста или внесение денежного залога в объеме 13,6 млн гривен по делу о растрате бюджетных средств.