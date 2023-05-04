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В Севастополе система ПВО уничтожила беспилотник

04 мая 2023 18:01
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэродрома Бельбек средствами ПВО был уничтожен беспилотник, пишет РИА Новости.

В ходе происшествия ущерба нанесено не было, обстановка контролируется. Украинские БПЛА время от времени предпринимают попытки атак на Севастополь и другие объекты в Крыму, но в большинстве случаев они уничтожаются комплексами ПВО. 

В настоящее время в Крыму сохраняется желтый уровень террористической опасности, что означает усиленную охрану стратегических объектов и активизацию работы правоохранительных органов, досмотр на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей.

# Международная политика

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