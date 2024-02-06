Лукьянов: друзья из Узбекистана поддержат процедуру вхождения БРСМ в структуру Молодёжного совета стран ШОС

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Прежде всего, мы рады тому, что коллеги, являясь контр-партнером в таком важном интеграционном формировании, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), именно Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан, сегодня мы также внесли пакет документов, который наши друзья из Узбекистана рассмотрели и выразили готовность поддержать с марта по июнь процедуру по вхождению БРСМ как национального оператора в структуре Молодежного совета стран ШОС. Это говорит о том, что мы идем в ногу с руководством нашей страны в плане обеспечения условий для того, чтобы Беларусь была полноправным членом такого масштабного процесса. Как мы знаем и слышали, что, вероятнее всего, 4 июля состоится заседание на уровне высшего Госсовета стран Шанхайской организации сотрудничества. Уверены, что наше государство будет принято. Те усилия, которые как раз таки два года назад приложил и на протяжении многого времени, наверное, одна из важных точек в Самарканде, Узбекистане, речь нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко нашла единогласно поддержку всех Президентов и руководителей стран-участников ШОС.

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