«Это одно из самых ожидаемых интервью». Кирилл Казаков о Такере Карлсоне

Григорий Азаренок, СТВ:

Вам не кажется излишним подобострастие, с которым медийка российская встречает Такера Карлсона, и факт записи его интервью с Владимиром Путиным?

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Мне кажется, что этот вопрос можно разложить на две части. С одной стороны, есть легкое подлизонство. Понятное дело. Мы все 1990-е годы как бы учились работать как бы журналистике как у Америки. И такие вещи остались. Но с другой стороны, если рассматривать с утилитарной точки зрения интервью Такера Карлсона, которое может посмотреть та часть англосаксонского мира, которая вообще ничего не знает о том, что происходит на нашей территории, в Беларуси или России, оно, по идее, должно каким-то образом, может быть, помочь кому-то догадаться, что здесь не все так, как говорят американские СМИ. Мы все, например, помним, как один из британских журналистов брал интервью у нашего Президента, и ровно половина этого интервью вышла у крупной британской медиакорпорации, и все 44 минуты вышли на «Беларусь-1». Мы можем четко говорить, что любой прорыв либо Президента Лукашенко, либо Президента Путина на американские, английские, европейские СМИ действительно воспринимается с точки зрения информационной бомбы. Потому что надо объяснять: может быть, что-то Путин или Лукашенко говорит не все так, как вкладывается в их парадигму жизни? Знаешь, привыкли слушать только Зеленского. На протяжении двух лет Зеленский только рассказывал: простите, – какой он несчастный, – дайте денег.

Григорий Азаренок:

Еще шутка была в интернете – кто-то из американских блогеров популярных спросил иронично: а вы видели хоть одно интервью американского журналиста с Зеленским, чтобы он задавал хоть какие-то неудобные вопросы? На это ответил сам Илон Маск: вы знаете, очень сложно задавать вопросы и делать минет одновременно.

Кирилл Казаков:

Приблизительно то же самое. Владимир Путин – человек, который обладает самым колоссальным весом среди планетарных лидеров на данный момент. Потому что Россия стала мировой державой снова. Россия стала великой снова. Быстрее, чем это сделала Америка. Так вот, может быть, конечно же, российские журналисты немного перегибают, прежде всего либеральные. Потому что сегодня появилось большое количество биографий Такера Карлсона. Почему этот человек взял интервью у Путина и еще не сел? Почему этот человек чуть ли не позорит американскую журналистику? Собственно говоря, это говорит о том, что это одно из самых ожидаемых интервью. Потому что через два года после начала СВО... Человек, который это начал, может объяснить, почему он это начал. Потому что ему два года не давали слова.

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