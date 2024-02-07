Сотни людей вышли на акцию протеста в Буэнос-Айресе

Протестное движение не угасает в Аргентине. Там жители по-прежнему выступают против экономических реформ главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждения вопроса в парламенте продолжается с конца прошлого месяца. Однако внутренние споры и недовольство граждан не позволили политикам одобрить все пункты законопроекта. Документ отправлен на доработку. А тем временем Аргентина возглавила рейтинг стран с самым высоким уровнем инфляции в мире. Жители винят в этом руководство страны. И чтобы оно точно не пропустило претензии демонстрантов мимо ушей, протестующие принесли на площадь музыкальные инструменты.