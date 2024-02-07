Прямой эфир

Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира

07 февраля 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира. Прирост ВВП страны – 7,5 % за первые шесть месяцев текущего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира-1

Индийский премьер-министр уверен, что в будущем государство сможет сохранить столь высокие показатели. Согласны с ним и аналитики Международного валютного фонда. Они также считают, что на фоне перспективных темпов роста влияние Индии на мировую экономику будет только расти. По прогнозу экспертов, через 4 года азиатская страна увеличит свой вклад в глобальный ВВП с нынешних 16 до 18 %. Усилению ее влияния будет способствовать в том числе замедление экономического роста в Китае, отметили в МВФ.

# Экономика # Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Европу охватили протесты – испанские фермеры присоединились к забастовкам
07 февраля 2024 16:55

Европу охватили протесты – испанские фермеры присоединились к забастовкам

В Германии забастовка работников авиакомпании затронула 100 тысяч пассажиров
07 февраля 2024 16:55

В Германии забастовка работников авиакомпании затронула 100 тысяч пассажиров

Песков подтвердил, что Путин дал интервью журналисту Карлсону 6 февраля
07 февраля 2024 13:58

Песков подтвердил, что Путин дал интервью журналисту Карлсону 6 февраля