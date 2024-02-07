Индия стала самой быстрорастущей экономикой мира. Прирост ВВП страны – 7,5 % за первые шесть месяцев текущего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийский премьер-министр уверен, что в будущем государство сможет сохранить столь высокие показатели. Согласны с ним и аналитики Международного валютного фонда. Они также считают, что на фоне перспективных темпов роста влияние Индии на мировую экономику будет только расти. По прогнозу экспертов, через 4 года азиатская страна увеличит свой вклад в глобальный ВВП с нынешних 16 до 18 %. Усилению ее влияния будет способствовать в том числе замедление экономического роста в Китае, отметили в МВФ.