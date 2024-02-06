Петровский: белорусский народ видел то, что не видела Россия – 2020 год

Григорий Азаренок, СТВ:

Тот аспект ведь вы помните. Тогда приезжала Маргарита Симоньян и спросила у Президента, точнее выдвинула тезис, она сделала вывод, что белорусы – народ непуганый. На это Президент ответил: а я не хочу, чтобы мой народ пугали. Что она имела ввиду? Не только войны, но мы не видели шоковых терапий. Мы не видели сокращения, оптимизации больниц...

Петр Петровский, политолог:

Здесь, с одной стороны, народ наш непуганый, а с другой стороны, наш народ видел то, что не видела Россия – 2020 год, вообще-то. И это не какая-то Болотная площадь – это внутренние разборки бюрократов и либералов между собой, это вообще неинтересно. А вот когда реально по всей стране пытаются захватить государственную власть, пытаются травить, через гибридные методы произвести чистки... Мне кажется, что 2020 год так не замечен на данный момент. Однако 2020 год сделал в Беларуси важное: создал снизу огромную инициативу среди простых граждан, которые сказали: «Мы – лукашисты. Мы – ябатьки (это некрасивый термин). Мы – за Лукашенко! Мы – за Беларусь!» И все. И что сейчас эти беглые кричат? Они там какой-то социологией трясут: ой, посмотрите, все лукашисты, все коллективный Лукашенко. Про что я и говорил.

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