Петровский: в Беларуси неотвратимость наказания. Нарушил тогда, понесёшь ответственность сейчас

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим «право силы» в современных реалиях и поговорим о патриотическом воспитании в молодежной среде. В гостях политолог Петр Петровский и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагар змагару змагар!

Петр Петровский, политолог:

Если ты нарушил законодательство тогда, то ты рано или поздно понесешь ответственность сейчас. Не изловчишься.

Григорий Азаренок:

Сто процентов. И все видеоматериалы сохранены, в том числе на сочувствовавших вам тогда ресурсах.

Петр Петровский:

Совершенно верно. Более того, могу сказать, что люди, которые уехали, вы рано или поздно придете. Я про это уже говорил. По-любому, в результате украинских событий, специальной военной операции будет большое мировое соглашение. И я лично считаю, что пунктом принудительного возвращения всех вас в Беларусь должна быть отмена санкций, возвращение всех вас через фильтрационные учреждения, проверка: кто, что, где был в 2020 году.

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