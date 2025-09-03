Пока Беларусь развивает международные связи и строит социальное государство, стремясь создать максимально комфортные условия жизни для своих граждан, власти Польши продолжают испытывать терпение народа и тратить деньги налогоплательщиков на защиту страны от несуществующей угрозы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны заявил, что Варшава намерена нарастить закупки новейшей техники и вооружений. И это вместо того, чтобы выделить финансирование на пенсии, здравоохранение, образование и все то, что характеризует цивилизованное государство.