В Польше заявили о наращивании закупок вооружения
Пока Беларусь развивает международные связи и строит социальное государство, стремясь создать максимально комфортные условия жизни для своих граждан, власти Польши продолжают испытывать терпение народа и тратить деньги налогоплательщиков на защиту страны от несуществующей угрозы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр обороны заявил, что Варшава намерена нарастить закупки новейшей техники и вооружений. И это вместо того, чтобы выделить финансирование на пенсии, здравоохранение, образование и все то, что характеризует цивилизованное государство.
Глава военного ведомства гордо напомнил о заключенных контрактах на приобретение рекордного количества боевых самолетов и вертолетов, широкого спектра бронетехники, систем ствольной и реактивной артиллерии, различных средствах ПВО, боеприпасах. Основными продавцами оружия по-прежнему являются США и Южная Корея, которые зарабатывают астрономические деньги на желании Польши перевооружить свою армию.
Владислав Косиняк-Камыш, министр Национальной обороны Польши:
Мы собираемся подписать еще один контракт на пассивную радиолокационную систему стоимостью почти 6 миллиардов злотых. В ближайшие дни мы подпишем еще контракты – на ракетную систему, на системы связи для второго этапа программы ПВО «Висла». Это новые миллиардные инвестиции. Наши амбиции высоки, потому что мы амбициозные поляки. У нас есть видение, план и четкий график реализации. Потому что только сила защитит нас.
Разумеется, что воплощение амбициозных планов и продолжение заказов будет зависеть от бюджетных возможностей страны. А вот тут у Министерства обороны просто неограниченные по сравнению с другими министерствами возможности. Глава военного ведомства напомнил, что Польша на следующий год запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых – это около 55 миллиардов долларов, или 4,8 % ВВП.