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Эксперты уверены, что экономический рост в Прибалтике, если он вообще будет, придется обеспечивать не за счет новых работников, а с помощью повышения производительности. Однако промышленность, за которую десятилетиями цепляется регион, рассыпается на глазах. К примеру, швейные фабрики в Литве закрываются одна за другой. За последние полгода три производителя сократили около полутысячи человек. Обрабатывающий сектор рушится под натиском технологий и дешевого импорта. Согласно прогнозам, для устойчивого роста только одной Латвии нужно 900 тысяч работников. Однако внутренний резерв исчерпан, и без четкой миграционной политики страна обречена топтаться на месте.

Сейчас же власти стран Прибалтики делают ставку на импорт дешевой рабочей силы. На одного высококвалифицированного иностранца в Латвии приходится 145 низкоквалифицированных. И ни один из них не пойдет работать в сельскую школу или районную больницу. А ведь медицина и образование в Прибалтике держится на честном слове и ветеранах. Средний возраст медсестры в Латвии перевалил за 50 лет, четверть из них – старше 60. На тысячу жителей здесь приходится вдвое меньше медсестер, чем в среднем по Европе.