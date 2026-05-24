Белорусские лучницы завоевали серебро на командном ЧЕ

Белорусские лучницы метко вклинились в европейский пьедестал, да не где-нибудь, а в женском командном турнире. Анна Марусова, Александра Стрелец и Карина Деминская – серебряные призеры континентального форума, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Конечно, девчата метили на золото, но все постепенно. Отметим, что на Олимпиде в Токио почти этот же состав остановился в шаге от медальной тройки. Так что теперь старт дан новой цели.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Успешное выступление наших девчонок. Я их от души поздравляю. Очень тяжело пробивались в финал. Каждая дуэль была непростая. В перестрелке преодолели турецкую команду. Вы сами понимаете, что на турецкой земле это было сделать непросто, но мы это сделали. В финале, конечно же, достойный, очень сильный соперник из Германии.

Анна Марусова, серебряный призер чемпионата Европы по стрельбе из лука:

Очень приятно, что первый старт для нас получился именно таким. У нашей команды есть медаль. Я думаю, эта медаль придаст нам уверенности в дальнейших стартах.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

Для нас чемпионат Европы особенный. Мы ждали, чтобы на нем выступить, 4 года. И, конечно же, та новость, которая к нам пришла за день до начала соревнований, еще вдвойне сделала приятнее выступление. Мы очень рады, что наша женская команда смогла выступить и достойно показать результат.