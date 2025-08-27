Что порождает свободное владение оружием? Дзермант объяснил на примере США

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Что это порождает?

Алексей Дзермант, политолог:

На самом деле то, что мы видим, это, конечно, отражение той философии, которая распространена в социуме. Откуда берется в англосаксонском западном мире идея о свободном владении оружием, в том числе огнестрельным? Она берется от того, что мы, сами по себе индивиды, ковбои, пионеры, которые осваивают землю, мы должны сами себя защищать. Это наше неотъемлемое право на оружие, потому что только так мы себя можем чувствовать уверенно, можем себя защитить. И поэтому государство, раз уж оно как-то пришло, мы с ним смирились, мы с ним договорились, какие-то правила выработали, что оно сторожем у нас является, контролирует где-то, где мы договорились, нам это нужно. Но при этом оно признает это право на свободное ношение оружия.