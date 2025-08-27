Что порождает свободное владение оружием? Дзермант объяснил на примере США

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Что это порождает?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Что это порождает?
Алексей Дзермант, политолог:
На самом деле то, что мы видим, это, конечно, отражение той философии, которая распространена в социуме. Откуда берется в англосаксонском западном мире идея о свободном владении оружием, в том числе огнестрельным? Она берется от того, что мы, сами по себе индивиды, ковбои, пионеры, которые осваивают землю, мы должны сами себя защищать.
Это наше неотъемлемое право на оружие, потому что только так мы себя можем чувствовать уверенно, можем себя защитить. И поэтому государство, раз уж оно как-то пришло, мы с ним смирились, мы с ним договорились, какие-то правила выработали, что оно сторожем у нас является, контролирует где-то, где мы договорились, нам это нужно. Но при этом оно признает это право на свободное ношение оружия.
Алексей Дзермант:
Это чисто западная индивидуалистическая либеральная философия, и она реализована в США в чистом виде. Что у нас? У нас люди, понимая, что право на ношение оружия может привести к произволу, к таким трагедиям, неизбежно они будут случаться, потому что всех не проконтролируешь. Кто-то будет либо психически больной, либо с сумасшедшими идеями в голове.
Почему у нас есть и запрет на такое оружие? Да потому, что общество, люди договорились: да, мы вменяем это право, наделяем этим правом государственные структуры, государственных людей. Мы им доверяем, они обеспечивают нашу безопасность. Не я один сам по себе, а государство, общественная структура – это другая философия.
Я, например, категорический противник идей, которые часто вбрасывают в российское инфопространство, что нам тоже нужно разрешить. Это означает перемолоть наше общество под западные, американские стандарты и сделать таким же.
Читайте также:
Дзермант: опыт Сталина в культуре был хорош, потому что само руководство пристально следило за сферой
Дзермант – про советскую школу: это был образ маленького творца – своей судьбы, Родины и всего человечества
Лазуткин о «Славянском базаре»: это наше общее и культурное поле