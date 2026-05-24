ЕС обещал Прибалтике высокий уровень жизни, а реализовал только уровень цен – Тимченко

Игорь Позняк, ведущий: В этом контексте у людей с горящими глазами, у молодых, пытливых, амбициозных 18-летних, у них какие варианты после окончания школы в той же Литве, Латвии?

Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews:

Еще лет 5-10 назад получилось так, что Европейский союз обещал высокий уровень жизни Прибалтике. Получилось реализовать только высокий уровень цен. И получается так, что в среднем по Прибалтике зарплаты ниже, чем в Европейском союзе. А цены фактически одни и те же. Получается, что молодежь, квалифицированная молодежь, которая обучилась, она и старается выезжать за пределы Прибалтики для больших зарплат и для собственной реализации.

И здесь какой вот еще момент интересный. В целом власти Прибалтийских республик не останавливают отток молодежи за рубеж. Мы же нигде не слышим о том, что остановитесь, оставайтесь здесь, в стране, мы вам все условия обеспечим. И возможно, с какой логики они исходят.

Дело в том, что это мы привыкли в Беларуси и России рассматривать наши страны как суверенные, несущие ответственность как за внутреннюю политику, так и за внешнюю. Все-таки в рамках Европейского союза многие политики рассматривают вот эту общность как единое целое. И тогда получается, что да, уехала молодежь, но она же остается в Европе. Ну а что такого? А с другой стороны те же прибалтийские власти препятствуют оттоку молодежи на Восток – в Беларусь и Россию. Например, еще в августе глава МИД Эстонии Цахкна угрожал студентам, которые желают обучаться в Беларуси и России, уголовными делами.