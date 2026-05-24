Родительский чат, физо и психологи: как помогают адаптироваться в белорусской армии
Беспокоимся о защите информации, но в той же армии телефоны разрешены. Более того, когда срочника призывают на службу, переживающих за него включают в родительский чат, рассказали в программе «Суровый взгляд».
Да, не успели вы из детсадовских и школьных выйти, как у вас новый, и там все о том, как живет и чем занимается 18-летний малыш, как адаптируется, а это всегда непросто. Хотя бы потому, что в руке нет смартфона.
Денис Фадеев, заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Оказывают содействие, помощь войсковые психологи, которые непосредственно работают в ротах с новым пополнением. Сказать, что повально весь батальон, который призвался, испытывает трудности, нельзя. Отдельные военнослужащие – да. Тесно общаясь с родителями, отрываются от матерей, от отцов, призываются на срочную военную службу. Да, они испытывают определенный стресс, но это не критично, и психологи в этом помогают.
Непосредственное общение с родителями мы поддерживаем. Это один из важных элементов оказания помощи в адаптации военнослужащих, призванных на срочную военную службу. Поэтому родители, конечно же, очень активно помогают в этом. Мы в ходе встречи с родителями делимся своими номерами телефонов, поэтому контакты у нас налажены, и мы держим связь.
Такой момент, как какие-то насмешки, если у кого-то из военнослужащих не получается в ходе прохождения службы, на начальном этапе присутствуют. Но впоследствии мы воспитываем военнослужащих, что взвод, рота – это боевая семья. И если один из элементов выпадает из системы, подразделение затрудняется в выполнении боевой задачи. Дедовщины, как это было в предыдущих десятилетиях, нет абсолютно.
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Оставив дома свои смартфоны, планшеты, компьютеры и придя в воинскую часть служить, конечно же, испытывают определенный стресс военнослужащие. Тем не менее пользование смартфоном в Вооруженных Силах, как известно, это не секрет, запрещено из соображений определенной безопасности. Поэтому свои смартфоны, конечно же, военнослужащие в первые же дни передают родителям. Разрешается пользоваться только телефонами, установленного в Вооруженных Силах образца. И на это делается основной упор.
Как показывает практика, в течение первых двух-трех дней военнослужащие адаптируются. Не пользоваться социальными сетями и гаджетами неустановленного образца. Это связано с тем, что распорядок дня очень плотный, и с момента подъема до возвращения в свою кроватку и отбоя военнослужащие постоянно заняты подготовкой. Это включает в себя и по предметам боевой подготовки, а также направлено на повышение физического уровня.
Нельзя сказать, что у нас призываются все спортсмены. Но наша воинская часть требует, чтобы – это и в Вооруженных Силах основное требование и главы нашего государства – военнослужащий был физически подготовлен. На что мы делаем упор. Поэтому один из элементов снятия стресса – это, конечно же, физическая подготовка.
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