«Они воспитаны этой ненавистью»: Росликов назвал одну из основных проблем латвийского парламента

Игорь Позняк, ведущий: Люди, принимающие политические решения, люди, формулирующие государственную стратегию на законодательном уровне, они априори не заглядывают в 2030 год, 35-й, потому что они не заинтересованы. Потому что их тогда на этом месте (а возможно, в этой стране) не будет. Может быть, корень отсутствия государственной демографической стратегии, а эта история не про один год, может быть, она в том числе в этом заключается?

Алексей Росликов, депутат Сейма Латвии (2022 – 2025):

Одна из основных проблем, наверное, латвийского парламента, 20-25 % людей, которые сегодня там заседают, это репатрианты. Люди, которые приехали из Америки, там выросли, там были рождены, в так называемых латышских колониях. Родители переехали в 40-х годах. Поэтому, соответственно, когда их взращивали в этой, скажем так, субкультуре, им, разумеется, объясняли, что их задача вернуться потом не для того, чтобы поднять, построить, вознести и на века укрепить, а для того, чтобы отомстить за родителей, которых выгнали, лишили дома, которые из-за этой плохой советской власти сегодня находятся в бегах. Хотя американцы селили их в довольно-таки приличные дома, оплачивали обучение, если не полностью содержали. То есть на самом деле для них это был определенный бонус.

Игорь Позняк:

То есть они сразу приходят с таким бэкграундом ненависти?

Алексей Росликов:

Абсолютно. Они это и не скрывают. Они, когда говорят по-латышски, говорят с акцентом. Для того чтобы подчеркнуть свою американственность. Для них это очень важно. Мы должны сегодня понимать, что в долгой перспективе американцы создали очень хороший пласт политиков, которые сегодня обратно возвращены в Латвию и заряжены полным негативом к Республике Беларусь и Российской Федерации. Вы здесь ничего не измените. Им больше 50 лет, у них это вбито в подкорку. Вы их сегодня своей улыбкой и прекрасным взглядом глаз не убедите перейти на вашу сторону. Они воспитаны этой ненавистью. Это очень важно понимать.