Почему молодые и работоспособные уезжают из Литвы и остаются в Западной Европе? Ответил Беляев

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Прибалтика шагнула на край демографической бездны? Почему Литва, Латвия и Эстония стремительно теряют население?
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:
В чем причина и массовой депопуляции? Почему снижается рождаемость? Почему уезжают молодые работоспособные и не возвращаются, оставаясь в Западной Европе? Кто будет кормить пенсионеров? И почему та молодежь, которая остается, вынуждена себя развлекать наркотиками? Почему им нечем больше заняться?
Тут можно искать много мелких моментов, которые к этому привели, но есть один глобальный. Когда страны Балтии необдуманно вступили в Европейский союз и необдуманно открыли свои границы, не создав ситуации равенства, социального, экономического хотя бы, между собой и центральными государствами Европы, то это привело к принципу сообщающихся сосудов, и все, что было, утекло туда. Потому что на самом деле более высокие зарплаты, большая возможность построить карьеру, большая возможность вообще, в принципе, найти работу, потому что все эти люди уехали молодые.
Игорь Позняк, ведущий:
То есть эта формулировка «утечка мозгов» в данном случае в прямом смысле этого слова?
Алексей Беляев:
Если бы это были мозги и только мозги, утекло все. И рабочие руки самые квалифицированные и не очень. Самое главное, что утекла вот эта надежда на продолжение рода человеческого. Потому что уезжает-то молодежь в самом фертильном возрасте, в самом работоспособном. Поэтому мы сегодня фиксируем по данным статистики резкое увеличение во всех странах Балтии количество пенсионеров, там они уже составляют чуть ли не 30 % от всего общества.