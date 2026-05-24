Почему молодые и работоспособные уезжают из Литвы и остаются в Западной Европе? Ответил Беляев

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, политолог:

В чем причина и массовой депопуляции? Почему снижается рождаемость? Почему уезжают молодые работоспособные и не возвращаются, оставаясь в Западной Европе? Кто будет кормить пенсионеров? И почему та молодежь, которая остается, вынуждена себя развлекать наркотиками? Почему им нечем больше заняться?

Тут можно искать много мелких моментов, которые к этому привели, но есть один глобальный. Когда страны Балтии необдуманно вступили в Европейский союз и необдуманно открыли свои границы, не создав ситуации равенства, социального, экономического хотя бы, между собой и центральными государствами Европы, то это привело к принципу сообщающихся сосудов, и все, что было, утекло туда. Потому что на самом деле более высокие зарплаты, большая возможность построить карьеру, большая возможность вообще, в принципе, найти работу, потому что все эти люди уехали молодые.