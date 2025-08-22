Оппозиция в парламенте Франции выдвинет вотум недоверия правительству

Парламентская фракция левой партии «Неподчинившаяся Франция» внесет на голосование резолюцию о недоверии кабмину. Цель – не дать проекту бюджета премьера Франсуа Байру воплотиться в жизнь. Возмущение депутатов вызвали предусмотренные в нем меры жесткой экономии.

Экономить на жителях французским властям не впервой, в этот раз под ударом социальные выплаты, в том числе пенсии. Их повышение станет невозможным. Меры приведут к падению уровня жизни многих французов, которые и так уже находятся в крайне тяжелой ситуации. Желание отправить нынешнее правительство в отставку может поддержать и правая партия во главе с Марин Ле Пен. По словам самого премьера, проект основного финансового документа, вызвавший бурю возмущения, составлен исходя из нынешней тяжелой ситуации.

За первые шесть месяцев года дефицит бюджета страны превысил 100 миллиардов евро. За счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить около 44 миллиардов, а не 40 миллиардов евро, как это планировалось ранее. Изменение цифр связано с желанием увеличить расходы на оборону. В ближайшие два года они должны составить 64 миллиарда евро.