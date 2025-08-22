ООН: в секторе Газа более полумиллиона человек страдают от острой нехватки еды

По данным Организации, сейчас от острой нехватки еды там страдает более полумиллиона человек. Это почти четверть населения анклава. И, судя по тому, что сейчас происходит в Газе, ожидать улучшения ситуации ждать не приходится. Из-за военных действий и гуманитарной блокады Израиля к концу сентября эта цифра может вырасти до 640 тысяч человек. За последний месяц только 2 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа, что составляет менее 15 % от объема необходимых поставок. Самое страшное, что от действий взрослых, развязавших войну, страдают самые незащищенные – это дети. По словам медиков, только за последний месяц диагноз «острое недоедание» был поставлен 12 тысячам маленьких жителей Газы.

У Мариам начали проявляться признаки недоедания, когда мы были в Рафахе. Тогда голод не был таким сильным. Из-за ужасного голода, с которым мы столкнулись сейчас, она похудела еще больше – всего до 9 килограммов. То, что мы переживаем сейчас, гораздо хуже того, что мы пережили на юге. Тогда ее состояние было далеко не таким тяжелым.

Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи:

Не сомневайтесь, это неопровержимое свидетельство: это голод, голод в Газе. Это голод, который мы могли бы предотвратить, если бы нам позволили. Однако еда скапливается на границах из-за систематических препятствий со стороны Израиля. Это голод в нескольких сотнях метров от продуктов питания на плодородной земле. Это голод, который первым поражает самых уязвимых, у каждого есть имя, у каждого есть своя история, который лишает людей достоинства, прежде чем лишить их жизни.

Прогнозируется, что в ближайшие недели голод распространится на другие районы сектора. В ООН назвали это рукотворной катастрофой и призвали к немедленному прекращению боевых действий. Война между Израилем и ХАМАС продолжается почти два года. За это время ее жертвами стали более 62 тысяч палестинцев. И эта цифра продолжает расти.