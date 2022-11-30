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Крупнейший банк Британии закроет больше сотни отделений

30 ноября 2022 17:31
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Новости Великобритании. Европейская экономика несет серьезные потери. К банкротству приближается не только малый бизнес, но и влиятельные финансовые структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший банк Британии закроет больше сотни отделений-1

HSBC – крупнейший банк Британии по размеру активов и рыночной капитализации – закроет 114 отделений в Королевстве с апреля 2023 года. Таким образом компания планирует сократить расходы. Клиентов в последнее время стало меньше, а потому большинство отделений просто бесполезны. Ранее к такому же способу экономии прибегли в других банках страны. В связи с чем жители Британии вынуждены проводить больше финансовых операций в интернете.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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