В польских офисах выкручивают лампочки и запрещают пользоваться розетками

Новости Польши. Все интереснее способы экономить электроэнергию появляются в Европе. На этот раз необычные идеи продемонстрировали в Польше. В офисах снижают температуру, но это как раз банально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот выкручивание лампочек и запрет на пользование розетками – что-то новое. Помимо этого, есть и классические требования: в офисах сокращают количество холодильников и электроприборов. Эти и другие способы должны помочь компаниям сэкономить ресурсы. И не участвовать в подобной акции нельзя: за это грозит штраф.