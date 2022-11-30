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В польских офисах выкручивают лампочки и запрещают пользоваться розетками

30 ноября 2022 17:33
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Новости Польши. Все интереснее способы экономить электроэнергию появляются в Европе. На этот раз необычные идеи продемонстрировали в Польше. В офисах снижают температуру, но это как раз банально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польских офисах выкручивают лампочки и запрещают пользоваться розетками-1

А вот выкручивание лампочек и запрет на пользование розетками – что-то новое. Помимо этого, есть и классические требования: в офисах сокращают количество холодильников и электроприборов. Эти и другие способы должны помочь компаниям сэкономить ресурсы. И не участвовать в подобной акции нельзя: за это грозит штраф.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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