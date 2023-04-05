Президент Зеленский рассказал, когда выведет военных из Артёмовска

Решения по Артёмовску будут приниматься в случае рисков потери личного состава, заявил украинский президент Зеленский в среду, 5 апреля, во время официального визита в Польшу.

Украинский лидер не стал детально вдаваться в подробности, отметив, что в случае угрозы потери бойцов из-за окружения, «решения будут приняты правильными на месте», пишет РИА Новости. По словам Зеленского, для него самое важное – не потерять солдат.

Также Зеленский во время встречи с Дудой сообщил, что между Украиной и Польшей не будет никаких границ, но для этого нужно победить.