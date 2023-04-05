В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему

В Зимбабве все большее внимание уделяют сохранению среды обитания уникальных животных. Причем работа эта требует людских ресурсов. Недавно патрулировать территорию национального парка предложили девушкам и они с этим справились.
В Зимбабве все большее внимание уделяют сохранению среды обитания уникальных животных. Причем работа эта требует людских ресурсов. Недавно патрулировать территорию национального парка предложили девушкам и они с этим справились.
Чипо Мунсака, зоозащитник:
Эта работа считалась мужской, но девушки тоже должны участвовать в этих программах по сохранению дикой природы.
В Зимбабве популяции диких животных сокращались в течение последних 30 лет. Причина тут не одна. Это и засуха, и потери среды обитания животными, и браконьерство.
Помог экскаватор. В Китае слона вызволили из грязевой ловушки – подробности здесь.
Чипо Мунсака:
Вместе с нашими партнерами, а также сообществами и национальными правительствами мы разрабатываем практические и инновационные решения в 15 странах. Цель состоит в том, чтобы улучшить охрану дикой природы и продовольственную безопасность.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН работает в рамках Программы устойчивого управления дикой природой, вдохновляя членов сообщества на уменьшение конфликта людей и природы. Один из подходов – это создание заповедников, которые дают сообществам право собственности и стимулы для сохранения дикой природы.