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В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему

05 апреля 2023 14:08
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В Зимбабве все большее внимание уделяют сохранению среды обитания уникальных животных. Причем работа эта требует людских ресурсов. Недавно патрулировать территорию национального парка предложили девушкам и они с этим справились.

В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему-1

Чипо Мунсака, зоозащитник:
Эта работа считалась мужской, но девушки тоже  должны участвовать в этих программах по сохранению дикой природы.

В Зимбабве популяции диких животных сокращались в течение последних 30 лет. Причина тут не одна. Это и  засуха, и потери среды обитания животными, и браконьерство. 

Помог экскаватор. В Китае слона вызволили из грязевой ловушки – подробности здесь.

Чипо Мунсака:
Вместе с нашими партнерами, а также сообществами и национальными правительствами мы разрабатываем практические и инновационные решения в 15 странах. Цель состоит в том, чтобы улучшить охрану дикой природы и продовольственную безопасность.

В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему-4

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН работает в рамках Программы устойчивого управления дикой природой, вдохновляя членов сообщества на уменьшение конфликта людей и природы. Один из подходов – это создание заповедников, которые дают сообществам право собственности и стимулы для сохранения дикой природы.

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