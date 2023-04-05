В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему

В Зимбабве все большее внимание уделяют сохранению среды обитания уникальных животных. Причем работа эта требует людских ресурсов. Недавно патрулировать территорию национального парка предложили девушкам и они с этим справились.

Чипо Мунсака, зоозащитник:

Эта работа считалась мужской, но девушки тоже должны участвовать в этих программах по сохранению дикой природы.

В Зимбабве популяции диких животных сокращались в течение последних 30 лет. Причина тут не одна. Это и засуха, и потери среды обитания животными, и браконьерство.

Помог экскаватор. В Китае слона вызволили из грязевой ловушки – подробности здесь.

Чипо Мунсака:

Вместе с нашими партнерами, а также сообществами и национальными правительствами мы разрабатываем практические и инновационные решения в 15 странах. Цель состоит в том, чтобы улучшить охрану дикой природы и продовольственную безопасность.