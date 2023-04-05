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Президент Зеленский заявил, что между Польшей и Украиной не будет границ

05 апреля 2023 16:41
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Сегодня, пятого апреля, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. До начала переговоров с Дудой было понятно, что основным вопросом станет оборонная поддержка.

Президент Зеленский заявил, что между Польшей и Украиной не будет границ-1

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Сейчас встреча завершилась, поэтому СМИ активно пишут об итогах разговора президентов. Так, Владимир Зеленский заявил, что между Польшей и Украиной границ не будет, пишет ТАСС.

«В дальнейшем между нашими народами не будет политических, экономических и, что важно, исторических границ», – сказал украинский президент во время трансляции на одном из польских каналов.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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