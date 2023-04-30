«Зеленский выполнит любое распоряжение». Есть ли смысл Западу «сливать» нынешнего президента Украины?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не будет ли так, что нынешняя компания, Зеленский и его свита, станет невыгодной его западным кураторам? Потому как на данный момент они ассоциируются у всего мирового сообщества с людьми, которые являются главными разжигателями нынешнего конфликта. Сейчас США переключают свой интерес в сторону Тайваня, понимают, что главное сражение у них еще впереди. Может ли так случиться, что в 2023 году Запад будет вынужден провести своего рода революцию в Украине, чтобы получить во главе более склонного к компромиссу человека?
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):
Зеленский и его люди, которые находятся во главе нынешней Украины, полностью подконтрольны Западу. Они на цыпочках ходят перед своими американскими и британскими кураторами и выполняют абсолютно все. Они полностью послушны. Более того, тот имидж Зеленского, который мы сейчас видим, поставлен британскими имиджмейкерами. Он не сам это придумал. В плане послушности все устраивает Запад, потому что Зеленский выполнит любое распоряжение. Но всегда наступает тот момент, когда от исполнителей надо избавляться. Участь всех таких наймитов одна и та же: с ними что-нибудь произойдет. Зеленский сейчас начинает понимать, это видно по некоторым его фразам и по выражению лица. Он понимает, что его санируют, а потом поставят на его место кого-нибудь другого, который начнет с чистого листа, но будет выполнять те же самые распоряжения. Так природа устроена. Но, возможно, Зеленский еще надеется, что ему как-то удастся ее избежать, сыграть в Яценюка и перебежать с теми миллиардами, которые он копит на побег. Но, скорее всего, в истории с Зеленским будет поставлена именно такая точка.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы говорили, что Украина рассчитывается предприятиями. К сожалению, ситуация гораздо хуже. Ни один серьезный инвестор не может рассматривать права собственности на эти предприятия, когда страна находится в зоне вооруженного конфликта. Это значит, что Украина реально расплачивается за помощь Запада жизнями украинских военных, которые гибнут в огромном количестве. Пока это происходит, поток не иссякнет.
Второй вопрос. Я не совсем понимаю логику возможной замены, поскольку это в ментальной картине предполагает как минимум сохранение той старой украинской власти, которая зависима от Запада. Но результат СВО будет означать уничтожение этой власти и переход Украины в совершенно новое качество.
Надежда Сасс:
Знаете, какой политик сейчас набирает политический вес и объединяет оставшиеся политические проекты в Украине и желает сменить Зеленского? Порошенко.
Андрей Савиных:
Я воспринимаю это как шутку. Это не решение, это агония этой власти и этих политических кругов.
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«Зеленский выполнит любое распоряжение». Есть ли смысл Западу «сливать» нынешнего президента Украины?