Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не будет ли так, что нынешняя компания, Зеленский и его свита, станет невыгодной его западным кураторам? Потому как на данный момент они ассоциируются у всего мирового сообщества с людьми, которые являются главными разжигателями нынешнего конфликта. Сейчас США переключают свой интерес в сторону Тайваня, понимают, что главное сражение у них еще впереди. Может ли так случиться, что в 2023 году Запад будет вынужден провести своего рода революцию в Украине, чтобы получить во главе более склонного к компромиссу человека?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

Зеленский и его люди, которые находятся во главе нынешней Украины, полностью подконтрольны Западу. Они на цыпочках ходят перед своими американскими и британскими кураторами и выполняют абсолютно все. Они полностью послушны. Более того, тот имидж Зеленского, который мы сейчас видим, поставлен британскими имиджмейкерами. Он не сам это придумал. В плане послушности все устраивает Запад, потому что Зеленский выполнит любое распоряжение. Но всегда наступает тот момент, когда от исполнителей надо избавляться. Участь всех таких наймитов одна и та же: с ними что-нибудь произойдет. Зеленский сейчас начинает понимать, это видно по некоторым его фразам и по выражению лица. Он понимает, что его санируют, а потом поставят на его место кого-нибудь другого, который начнет с чистого листа, но будет выполнять те же самые распоряжения. Так природа устроена. Но, возможно, Зеленский еще надеется, что ему как-то удастся ее избежать, сыграть в Яценюка и перебежать с теми миллиардами, которые он копит на побег. Но, скорее всего, в истории с Зеленским будет поставлена именно такая точка.